"Aline" : dans les coulisses du film de Valérie Lemercier sur Céline Dion

Nous vous emmenons en exclusivité dans les coulisses d'un des films français les plus attendus de cet automne : Aline de et avec Valérie Lemercier, librement inspiré de la vie de Céline Dion.

C'était en juillet 2019, au Palais des Congrès, porte Maillot à Paris, là où étaient reconstituées certaines séquences des concerts d'Aline Dieu, personnage qui ressemble comme une goutte d'eau à Céline Dion. Un projet ambitieux, casse-gueule, entouré depuis le début d'un secret total. Nous avons vu le film terminé il y a quelques jours et c'est une vraie réussite. Il raconte le destin hallucinant d'une petite québécoise, 14e enfant d'une famille pauvre, dont la voix miraculeuse va faire d'elle une des plus grandes stars de la pop.

C'est aussi une histoire d'amour très tendre entre une chanteuse et son manager : Céline et René dans la réalité, Aline et Guy Claude dans la fiction. On y retrouve le style Lemercier : des moments presque burlesques, le sens du dialogue mais aussi beaucoup de douceur et de bienveillance, jamais de moquerie.

Ses premiers pas seule m'ont bouleversé Valérie Lemercier





Valérie Lemercier raconte au micro de RTL l'origine du film : "Cela vient des obsèques de René. Je sais qu'il y a des millions de gens qui regardaient ça. Ses premiers pas seule m'ont bouleversé parce que le film, c'est une histoire d'amour surtout. Donc je me suis attachée à tout voir, tout lire, surtout tout lire (...) Je commence le film en 45 donc on a le début, c'est-à-dire l'enfance de son père, parce qu'on parle beaucoup de sa mère, mais son père était très discret".

Et c'est la bonne idée d'Aline, remonter aux origines pour mieux comprendre la suite. Valérie Lemercier s'est attachée à ne jamais tomber dans la parodie mais à imaginer une comédie romantique. "Jamais je n'ai voulu la trahir (...) J'ai pris plein de liberté c'est sûre que je n'ai pas fait toutes ses coiffures, toutes ses maisons, toutes ses chansons (...) Il y a des choses inventées complètement mais qui ont un parfum d'effet que ça m'a fait", poursuit l'actrice et réalisatrice.