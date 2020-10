Catherine Deneuve chante "Lady From Amsterdam" dans "Courage Fuyons"

publié le 22/10/2020 à 09:45

Aujourd’hui, 22 octobre, c'est l’anniversaire de Catherine Deneuve… On lui souhaite un bel anniversaire, et on va fêter ça en chanson ! La reine Catherine adore la musique, on l’a souvent entendue en duo, plus rarement en solo…

En 1979, elle était à l’affiche avec Jean Rochefort de la comédie romantique d’Yves Robert Courage Fuyons. Son personnage, Eva, est une chanteuse de cabaret qui n’a pas froid aux yeux, elle doit se produire à Amsterdam… Pour les besoins du film Catherine Deneuve était allée en studio, sous la direction musicale du compositeur Vladimir Cosma, pour enregistrer une chanson intitulée Lady From Amsterdam.

Dans le film, elle l’interprète sur la scène du cabaret, elle est sublime en robe fourreau noir, boa blanc sur les épaules, ses cheveux d’un blond éclatant. C’est un morceau aujourd’hui oublié et pourtant : on a rarement entendu chanter Catherine Deneuve comme ça...



Catherine Deneuve est cette Lady From Amsterdam, elle est bluffante, très à l’aise, du français à l’anglais. Cette chanson de 1979 fait donc partie de la bande originale du film Courage Fuyons d’Yves Robert… Les paroles sont signées Boris Bergman et Jean-Loup Dabadie, la musique est de Vladimir Cosma. C’est un des premiers enregistrements de l’actrice avec sa voix, avant cela elle était doublée pour les chansons au cinéma…

> Courage fuyons (1979) - Lady from Amsterdam