"West Side Story" : un chef-d'œuvre américain, dont Spielberg réalise un remake

publié le 24/12/2019 à 07:15

West Side Story est considéré comme un chef-d'œuvre américain. Un classique dont Steven Spielberg a tourné cet été à New York une nouvelle version. L’occasion pour Philippe Corbé de revenir sur l'importance de cette comédie musicale légendaire, sortie en 1961, qui raconte l’histoire des États-Unis, avec violence et espoir.



Un amour impossible et tragique entre Tony et Maria, pris dans une guerre des gangs entre blancs et hispaniques, et que de nouvelles générations vont pouvoir découvrir. Car les thèmes de West Side Story restent très contemporains dans l’Amérique de Donald Trump.



Qu’est-ce qui fait la nation américaine, si ce n'est des vagues d'immigration successives que le compositeur Leonard Bernstein a cherché à représenter à travers les différentes influences musicales : classique, jazz, sons cubains ou encore yiddishs.

