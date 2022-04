Présidentielle 2022 : tous les résultats commune par commune

Après plusieurs mois d'une campagne difficile, les Français ont tranché. Près de 48,7 millions d'électeurs français étaient appelés aux urnes dimanche 24 avril pour élire leur prochain président de la République pour les cinq années à venir.

Emmanuel Macron a été réélu dimanche président de la République face à Marine Le Pen, le chef de l'Etat sortant avec 58,54% des suffrages. Il devient, à 44 ans, le premier président de la Ve République réélu hors cohabitation.

Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, avait récolté 23,1% des voix au premier tour de l'élection, tandis qu'Emmanuel Macron avait été qualifié pour le second tour de l'élection avec 27,8% des suffrages. Les deux candidats ont donc poursuivi leur course à l'Élysée les deux semaines précédentes, en se rendant sur le terrain et en se prêtant à l'exercice traditionnel du débat présidentiel de l'entre-deux-tours, le 20 avril dernier.



Qui est arrivé en tête dans les grandes villes ?

Résultats du premier tour de l'élection ville par ville

Retrouvez les résultats du second tour de l'élection présidentielle ville par ville juste ici :

