Résultats présidentielle 2022 à La Réunion : Marine Le Pen arrive en tête avec 59,10% des voix

Après plusieurs mois d'une longue campagne, les Français ont tranché. Près de 48,7 millions d'électeurs français étaient appelés aux urnes dimanche 24 avril pour le second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a été élu avec 58,5% des voix contre 41,5% pour Marine Le Pen.

Les Réunionnais ont majoritairement voté pour Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, qui est arrivée en tête avec 59,10% des voix, contre 40,90% pour Emmanuel Macron. Le second tour de l'élection présidentielle a été plus serré qu'en 2017. C'était attendu puisque, lors du premier tour, Emmanuel Macron a eu un pourcentage des voix un peu plus faible qu'en 2017 et Marine Le Pen un peu plus important que cette même année.

En effet, à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle du 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon a largement dépassé tous les autres candidats avec 40,26% des voix. Il a fini devant Marine Le Pen (24,73%), Emmanuel Macron (18,04%), Eric Zemmour (3,77%), Valérie Pécresse (2,81%), Nicolas Dupont-Aignan (2,40%), Yannick Jadot (2,31%), Anne Hidalgo (1,60%), Jean Lassalle (1,40%), Nathalie Arthaud (1,02%), Fabien Roussel (0,89%) et Philippe Poutou (0,78%).

À l'élection présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon était déjà arrivé en tête des votes à 24,53% des voix. Il était suivi de Marine Le Pen (24,46%) et d'Emmanuel Macron (18,91%) puis de François Fillon (17,26%). Au second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron était largement arrivé en première position (60,25%) face à Marine Le Pen (39,75%).