Résultats présidentielle 2022 en Corse : Le Pen devance Macron

Au second tour de l'élection présidentielle, près de 49 millions de Français et Françaises étaient appelés aux urnes pour élire le président de la République, le dimanche 24 avril. En Corse, le scrutin est dominé par Marine Le Pen (58,08% des voix). Emmanuel Macron obtient 41,92% des suffrages. L'abstention y est de 39,14%.

En Haute-Corse, Marine Le Pen arrive en tête avec 57,87% des suffrages au second tour, devant le président sortant (42,13%). En Corse-du-Sud, la candidate du Rassemblement national (58,31%) devance également Emmanuel Macron (41,69%).

Au premier tour, Marine Le Pen était largement arrivée en tête. Grâce à 28,58% des voix, elle devançait Emmanuel Macron de plus de 10 points (18,11%) et Jean-Luc Mélenchon de plus de 15 points. (13,37%). Éric Zemmour y réalisait un score de 12,80%. Dans les deux grandes villes de l'île, Marine Le Pen était en tête avec 30,56% des suffrages à Ajaccio et 29,30% à Bastia contre respectivement 18,99% et 17,51% pour Emmanuel Macron.

En 2017, les résultats du second tour étaient serrés entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le candidat de LREM avait réuni 51,48% des suffrages. Mais au premier tour, c'est bien la candidate du RN qui est arrivée en tête avec 27,88% des voix. François Fillon est arrivé second avec 25,52% des voix, suivi d'Emmanuel Macron qui n'a convaincu que 18,48% des Corses.