Résultats présidentielle 2022 à Marseille : Emmanuel Macron en tête avec 59,84% des voix

Ce dimanche 24 avril, les Français étaient appelés aux urnes afin d'élire le neuvième président de la Vème République. Deuxième commune la plus peuplée de l'Hexagone, les près de 900.000 habitants de Marseille ont départagé Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le président sortant arrive en tête des scrutins avec 59,84% des voix (presque 5 points de moins qu'au second tour en 2017) devant la candidate du Rassemblement national (40,16%). L'abstention y est de 35,35%.

Le 10 avril dernier, lors du premier tour de cette élection, Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête avec 31,12% des voix. Emmanuel Macron avait quant à lui obtenu 22,62% des suffrages, se hissant en deuxième position. Marine Le Pen était elle montée sur la dernière marche du podium avec 20,89% des voix.

Lors de l'élection présidentielle de 2017, la ville de Marseille avait largement voté pour Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche avait obtenu 64,42% des suffrages, contre 35,58% pour sa concurrente Marine Le Pen.