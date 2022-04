Résultats présidentielle 2022 en Martinique : Marine Le Pen arrive en tête avec 60,87%

Après plusieurs mois d'une longue campagne, les Français ont tranché. Près de 48,7 millions d'électeurs français étaient appelés aux urnes dimanche 24 avril pour le second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a été élu avec 58% des voix contre 42% pour Marine Le Pen.

Les Martiniquais ont voté pour Marine Le Pen à une très large majorité. La candidate du Rassemblement national est arrivée en tête avec 60,87% des voix. Le président réélu, Emmanuel Macron, a lui récolté 39,13% des suffrages.



Au premier tour en Martinique, Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête avec 53,10% de voix. En deuxième position, c'était Emmanuel Macron avec 16,30% de voix et Marine Le Pen, en troisième position, qui avait recueilli 13,42% des suffrages, selon les chiffres de l'AFP. De son côté, Valérie Pécresse avait obtenu 3,85% de voix, Anne Hidalgo 3,20%, Nicolas Dupont-Aignan 2,49% et Yannick Jadot 1,61%.

Au niveau national, au second tour de l'élection, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 58% des voix contre 42% pour Marine Le Pen, selon les estimations de Harris Interactive et Toluna pour M6 et RTL.