Résultats présidentielle 2022 : Emmanuel Macron réélu président de la République

Il est le neuvième président de la Ve République, le troisième à exécuter un deuxième mandat, mais le premier président à être réélu sans cohabitation. C'est une première victoire inédite sous la Ve, un "exploit historique" tel que l'a affirmé l'éditorialiste de RTL Olivier Bost.

Selon les estimations de Harris Interactive - Toluna pour RTL et M6, Emmanuel Macron a obtenu 57,3% des voix face à Marine Le Pen (42,7%). En 2017, le président de la République avait remporté l'élection présidentielle avec 66,1% des suffrages exprimés contre 33,9% pour la candidate d'extrême droite. 32,2 points séparaient alors les deux candidats.

Le candidat de la République en Marche sera donc à nouveau le chef de l'État français pour les cinq prochaines années. Ce sera son dernier mandat présidentiel, le nombre étant limité à deux maximum.



Laurent Fabius proclamera les résultats officiels le 27 avril prochain. Emmanuel Macron devra ensuite élire un nouveau Premier ministre et former son prochain gouvernement. Il pourra choisir la date exacte de sa cérémonie d'investiture qui devra avoir lieu au plus tard le 13 mai prochain. Son entourage a déclaré à l'AFP que le président réélu pourrait préférer être réinvesti avant le 9 mai à la vue du contexte international.