Après cinq ans à la tête de l'État, Emmanuel Macron saura dimanche 24 avril si son mandat de président de la République est renouvelé, ou s'il cède la place à sa concurrente Marine Le Pen. Celui que les Français ont d'abord connu comme ministre de l'Économie sous François Hollande n'a pas toujours fait carrière en politique. Retour en arrière.

Après deux ans à l'École nationale d'administration (ENA), Emmanuel Macron intègre en 2004 l'Inspection générale des finances. Il est ensuite nommé rapporteur général adjoint de la commission pour la libération de la croissance française, également appelée "commission Attali", du nom de son président, trois ans plus tard.

Dès 2018, il quitte le secteur public pour faire carrière dans le privé. Emmanuel Macron rejoint alors Rothschild & Cie et devient banquier d'affaires. D'abord directeur, il est nommé gérant en janvier 2009, puis associé-gérant près de deux ans plus tard. Finalement, en mai 2012, il rejoint la garde rapprochée de François Hollande en devenant secrétaire général adjoint de son cabinet et intègre alors le monde politique.

La suite de sa carrière est plus connue du grand public. Il succède à Arnaud Montebourg en tant que ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique en août 2014. Un poste qu'il occupe pendant deux ans, jusqu'à quitter le gouvernement pour prendre la tête de La République en Marche, son parti fondé en 2016 et devenir président de la République un an plus tard.