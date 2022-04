Résultats présidentielle 2022 à Lyon : Macron vainqueur

Près de 49 millions de Françaises et de Français étaient appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle 2022, dimanche 24 avril. À Lyon, Emmanuel Macron obtient 79,80% des suffrages, Marine Le Pen 20,20% et l'abstention atteint 24,20%.

Il y a cinq ans, Emmanuel Macron était arrivé très largement en tête dans la préfecture du Rhône avec 84,11% des suffrages (15,89% pour Marine Le Pen). L'abstention était de 24,12%.

Au premier tour, dimanche 10 avril, le président sortant était également arrivé en tête dans l'ancienne capitale des Gaules. Avec 31,83%, il avait devancé de peu Jean-Luc Mélenchon (31,06%). Marine Le Pen était arrivée en troisième position très loin derrière (8,99%), devant Yannick Jadot (7,67%), Éric Zemmour (7,65%), Valérie Pécresse (5,57%) et Anne Hidalgo (2,03%).

