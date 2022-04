Résultats présidentielle 2022 en Guadeloupe : Marine Le Pen en tête avec près de 70% des voix

Après plusieurs mois d'une longue campagne, les Français ont choisi Emmanuel Macron pour remplir la fonction de président. Près de 48,7 millions d'électeurs français étaient appelés aux urnes dimanche 24 avril pour le second tour de l'élection présidentielle.

À l'issue du second tour en Guyane, Marine Le Pen a récolté plus des deux tiers des voix. La candidate du Rassemblement national est parvenue à rassembler 69,60% des votes contre seulement 30,40% pour Emmanuel Macron. À noter que le taux d'abstention s'élevait à 52,82%.

Au premier tour, Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête avec 56,18% des voix. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont arrivés deuxième et troisième avec respectivement 17,92% et 13,43% des suffrages. Aucun des autres candidats n'a dépassé les 3%. Valérie Pécresse a convaincu 2,95% des votants, suivi d'Eric Zemmour qui en a convaincu 2,29%. Anne Hidalgo arrive Sixième avec 1,68% des voix, suivi de près par Nicolas Dupont-Aignan qui en a réuni 1,56%.