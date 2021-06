Cuisine : barbecue, melon, sorbet... 10 recettes de Cyril Lignac pour profiter du soleil

publié le 12/06/2021 à 11:05

Après plusieurs semaines d'attente le soleil et les températures estivales sont arrivés. Certes, des orages sont attendus pour ce début du mois de juin, mais l'été arrive et c'est le bonheur. Les terrasses et les lieux culturels sont de nouveau ouverts, le couvre-feu est passé à 23h depuis 9 juin... Autant de bonnes nouvelles pour profiter enfin comme il se doit d'une vie en extérieur.

Et qui dit soleil, dit aussi cuisine rafraîchissante. C'est désormais la saison des fruits, celle du barbecue, des smoothies ou encore des sirops maison. Faites-vous plaisir et dégustez ces mets au soleil, en famille ou entre amis, toujours dans le respect des gestes barrières.

Pour vous aider, découvrez 10 recettes de Cyril Lignac sucrée et salée, accessible pour tous les niveaux de cuisine. Que vous soyez fan de fraises, ou plutôt amateur-trice de sirop de menthe, ou que vous ne juriez que par le houmous à l'apéro, voici de quoi vous régalez pour les prochaines semaines estivales.

1. Un sirop de menthe rafraîchissant

Pour commencer, on prend une tasse d'eau, une tasse de sucre et on met une pleine tasse de feuilles de menthe. Ensuite, on fait chauffer l'eau avec le sucre pour avoir le sucre. À côté, on prend les feuilles de menthe sans la tige et on les cuit dans l'eau bouillante. Dans le bol de mixeur, on verse le sirop qu'on a fait refroidir avec les feuilles de menthe blanchies et on mixe 30 secondes pour bien mélanger le sirop et la menthe.

On laisse ensuite reposer 15 minutes et on le passe à la petite passoire. Ce sirop on peut le conserver au moins 2 semaines au frigo. On peut aussi en faire des petits glaçons et ça nous donne du sirop glacé qu'on peut mettre dans une salade de fraises, par exemple. Ou on peut aussi monter une crème fouettée et y verser du sirop pour une crème chantilly mentholée pour les fruits rouges de cet été.

2. Un houmous original et gourmand

Il faut déjà des pois chiches, vous ajoutez un petit peu de citron et d'eau et vous les faites cuire. Ainsi, ils vont vraiment ramollir. Vous les passez dans une passoire, puis vous les mixez avec 150g de tahini. C'est une crème de sésame faite à partir de sésame torréfié et un peu d'eau. Cela nous donne des saveurs qui fonctionnent "hyper bien" avec les pois chiches.

Une fois que c'est bien mixé, on ajoute du jus de citron, du sel, un peu de piment. On le verse dans un saladier et vous pouvez ajouter des œufs durs sur le houmous. Vous l'accompagnez de pain pita ou des toasts frottés à l'ail. C'est délicieux en apéritif ou en plat pour accompagner des viandes mijotées.

3. Un tzatziki onctueux

Il faut d'abord choisir le yaourt : on a le choix entre le yaourt de chèvre ou le yaourt traditionnel. Il faut ensuite préparer le concombre : on l'épluche, on enlève les petits pépins, on le râpe finement. On ajoute une petite gousse d'ail hachée, de l'huile d'olive et on mélange avec du yaourt grec, avec du vinaigre de vin pour avoir une touche acidulée.



Ensuite, soit on met des lamelles de concombres, soit on le laisse tel quel avec un petit peu de piment d'Espelette et d'huile d'olive. À côté, Cyril Lignac aime bien faire des petites salades, des petits mezzés, mais on peut aussi toaster du pain avec de l'huile d'olive et manger le tzatziki juste dessus.

4. Une marinade pour vos viandes au barbecue

Pour la réaliser, il faut 130g de sucre, une cuillère à soupe d'eau. On ajoute une cuillère à soupe d'ail. Pendant que le caramel se prépare, on ajoute une cuillère à soupe de purée de piment ou du piment d'Espelette, puis une cuillère à soupe de piment fumé ou de paprika fumé. On laisse cuire 10 minutes et on ajoute du vin rouge. Et lorsque c'est bien sirupeux, on le met dans un saladier sur glace avec 30cl de vin rouge et du sel. On laisse refroidir la marinade on la verse sur la viande et on laisse "poser" pendant 10-15 minutes. Pour la côte de bœuf, Cyril Lignac recommande de la manger telle qu'elle.

5. Une soupe de fraises inratable

Tout d'abord, il faut choisir des fraises à maturité. Pour une soupe de fraises on peut se permettre de prendre les fraises abimées, gâtées, qui sont souvent moins chères chez le maraîcher. Ça ne sert strictement à rien d'acheter des très belles fraises pour un bouillon, insiste Cyril Lignac.



Dans un mortier, on vient écraser des feuilles de coriandre et de menthe. À cela, on ajoute 20 grammes de sucre roux et du jus de citron. Ensuite, on met 300 grammes de fraises dans un bain-marie. On y ajoute un fond d'eau et notre précédent mélange. On ferme bien hermétiquement et on laisse le tout au bain-marie. Les fraises vont devenir blanches, car la cuisson va venir enlever le jus de la fraise, sans avoir la pulpe de la fraise.



On vient ensuite filtrer avec une petite passette, mais sans écraser. C'est là que l'on récupère l'élixir, la quintessence du goût de fraise. À côté de ça, on coupe les autres fraises, qu'on vient mélanger au sirop que l'on laisse refroidir. On peut y ajouter de la chantilly ou de la glace vanille ainsi qu'un petit suprême d'orange pour apporter de la fraicheur.

6. Des smoothies "pour profiter du soleil"

Le smoothie, c'est hyper nourrissant, c'est un jus de fruits avec des protéines. Alors, ce n'est pas un petit déjeuner complet, mais c'est excellent le matin. Cyril Lignac propose deux versions du smoothie : une tropicale avec 150 grammes d'ananas et de mangue, que l'on prépare et qu'on congèle. Pour faire des smoothies c'est toujours bien de congeler les fruits frais, car lorsqu'on les met dans le blender, on les mixe et cela crée une émulsion. On y ajoute une demi-banane fraîche, une cuillère à café de chanvre décortiqué cru, c'est une bonne protéine qui fait épaissir le smoothie, deux cuillères à soupe de farine de noix et de coco et 30cl de lait d'amande et un petit peu d'eau.



Pour la deuxième recette, on utilise des fraises, lorsque ce sera la saison, on les met au congélateur. On ajoute des ananas, 30g de flocons d'avoine, 2 cuillères à café de noix de coco râpé, des graines de chia et du lait de coco.

7. Préparer le melon de façon originale

Le melon, produit 100% français, très saisonnier, a ses particularités. Le melon cantaloup par exemple est cultivé dans les jardins du Pape à Rome. Mais le plus connu reste le melon Charentais mais Cyril Lignac préfère le melon philibon, qui vient tout droit de la Guadeloupe.



La meilleure préparation : l'éplucher et le manger tel quel. Mais si on veut le manger un peu salé, cela fonctionne très bien avec de l'huile d'olive, du chèvre frais, du balsamique. Il faut couper le melon en petits dés, le mettre dans un saladier, je dépose du fromage frais dessus. On pourrait rajouter des morceaux de figues, des noix de pécan et de l'huile d'olive.



Quand il reste un peu de melon, on le mixe, avec de la pastèque, cela fait une soupe de fruit frais. Et au barbecue, on met du papier aluminium avec de l'huile d'olive puis des gambas, tomates et chorizo et au dernier moment, on ajoute les dés de melon pour la fraîcheur.

8. Une soupe de concombre goûteuse

On épluche les concombres, on les coupe en deux, on les épépine. On les coupe en tranches, on les met dans un saladier avec du gros sel et là, on les laisse une nuit pour enlever l'eau du concombre. Ensuite, on les met dans un petit blender et Cyril Lignac précise qu'il ajoute "toujours de l'avocat pour donner de la texture".



On ajoute quelques petites feuilles de menthe pour apporter de la fraîcheur et des piments verts pour donner un peu de piquant et du piquant parce que sinon, "c'est un peu fade", selon le chef Lignac.



À côté, on mélange une cuillère de fromage de chèvre frais avec de l'huile de sésame, du piment d'Espelette, un petit peu de feuilles de menthe coupées finement et on dépose la soupe de concombre dans un verre. On ajoute des petits dés de concombre. On peut mettre des petits morceaux de tomates, des petites noix de pécan et par-dessus, une cuillère de fromage de chèvre.

9. Une sauce chimichurri pour les viandes

Il faut savoir que c'est une recette qui vient d'Argentine. Elle est piquante et sert à marine ou juste à faire tremper la viande. Pour la cuisiner, on prend 50g de piments jalapeños qu'on épluche et épépine pour enlever le piquant. L'autre 50g de ces piments vous les laissez entiers. Ajoutez un zeste d'orange et 10g de gros sel et on laisse les piments s'égoutter.



Ensuite, on prend 150g de mélange d'herbes : coriandre, menthe, persil, et on les met dans de l'eau bouillante pour les cuire. On les refroidit dans de l'eau et on ajoute 35cl d'huile d'olive, deux gousses d'ail, 35g d'échalotes, une cuillère à café de cumin, du sel et on mixe tout cela. On ajoute le jus des piments dans cette sauce. Soit on met la viande dedans pour la mariner ou trempe la viande grillée dans la sauce chimichurri.

10. Un sorbet aux fruits rouges en un rien de temps

On prend des fraises et des framboises que l'on nettoie et que l'on met dans une petite barquette au congélateur. Le lendemain, on sort les fruits un petit peu à l'avance ou vous les mettez 20 secondes au micro-ondes pour les décongeler. Dans un blender, ajoutez du lait concentré, ou du lait de soja ou du thé rouge à l'hibiscus avec une cuillère à soupe de miel,



Versez du lait et mixez pour avoir la pulpe de fruits glacée qui fera un sorbet maison instantané. Vous pouvez ajouter de la chantilly et des fruits frais sur votre dessert.