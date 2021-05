Les conseils de Cyril Lignac pour bien cuire les betteraves et les apprécier

publié le 25/05/2021 à 10:23

Comment "bien faire cuire les betteraves." Pour Cyril Lignac, il est préférable d'acheter des petites betteraves "que l'on trouve sur le marché". On coupe la fane, on prépare une feuille de papier d'aluminium ou une feuille de papier de cuisson sur laquelle on dépose les betteraves avec du sel, du sucre, du poivre, un peu poivre. On ajoute un petit peu d'eau. On ferme comme une papillote et on va cuire pendant 1 heure à 190 degrés.

Quand on ouvre la papillote, on épluche la betterave et l'on va garder tout le moelleux de la texture. Ensuite, on les coupe en petits morceaux. À côté, on prépare une sauce à base de yaourt grec, jus de citron, coriandre et menthe. On hache quelques cacahuètes ou des noix de pécan que l'on dépose sur cette sauce.

Puis, on réalise une vinaigrette avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique blanc (plus acidulé que le rouge) avec une cuillère à soupe de miel. On dispose les betteraves au fond d'un plat, on les assaisonne avec cette petite vinaigrette et on dépose au dernier moment la sauce au yaourt grec et une tranche de pain de mie grillée.

