Les conseils de Cyril Lignac pour une bonne crème chantilly

publié le 05/05/2021 à 10:28

Josiane qui vit au Liban aimerait connaître l'astuce de Cyril Lignac pour "une bonne crème chantilly".

Une bonne crème chantilly c'est forcément "avec beaucoup de matières grasses", précise Cyril Lignac. il faut une crème entière et la mettre au frais. La petite astuce c'est de mettre un saladier au congélateur et de mettre la crème liquide à l'intérieur et de la monter avec le batteur. Soit on met 15g de sucre glace pour 25 cl de crème, soit du sucre traditionnel pour un petit peu de croquant dans la chantilly et une gousse de vanille. Autre astuce : quand on veut faire juste une chantilly sur des fraises, on ne la fouette pas trop. Pour un gâteau, on ajoute une cuillère à soupe de mascarpone.

Si on veut parfumer la chantilly, on prend des framboises qu'on écrase avec du sucre. On mélange notre crème chantilly et au dernier moment, on y ajoute les fruits pour une crème fouettée à la framboise.

