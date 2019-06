Michel Cymes vous éclaire sur les bienfaits du melon et de la pastèque

publié le 27/06/2019 à 09:39

Ils sont les deux fruits stars de la période estivale. Le melon et la pastèque cumulent les avantages sur le plan nutritionnel mais ont toutefois un petit défaut puisqu'ils ne sont pas faciles à digérer. Malgré cela, il est difficile, voire hors de question de se passer de l'un comme de l'autre.

L'intérêt du melon, sa couleur ne dira pas le contraire, c'est qu'il est riche en bêta-carotène, un pigment végétal qui se transforme en vitamine A dans l'organisme, ce qui est bon pour la vision, le système immunitaire mais aussi le développement des cellules. Parallèlement, il contient beaucoup de vitamines C, tout comme sa cousine la pastèque.

La pastèque, également appelée le melon d'eau, cumule les mêmes vertus et est excellente pour s'hydrater, contient un apport calorique plus que raisonnable, une source de fibres et a même un goût agréable. Le seul souci est donc, comme le melon, sa digestion.

Des fruits à consommer au début et non à la fin du repas

Pour beaucoup d'entre nous, la consommation de melon et de pastèque peut en effet se traduire par des ballonnements. L'explication se trouve dans l'estomac car il faut savoir que de manière générale, les fruits se digèrent très rapidement, en 20 à 30 minutes de manière générale.

Pour être digéré, un fruit doit attendre que le reste du bol alimentaire finisse sa digestion. Il va alors fermenter, le sucre va se transformer en alcool et le reste n'est que succession de gaz, d'acidité et de ballonnements. Mais à l'inverse de leurs pairs, le melon et la pastèque sont des cas particuliers.

Avec eux, en dix minutes, l'affaire est réglée. Il ne font que passer dans l'estomac avant de se faire digérer dans l'intestin grêle mais si jamais le chemin n'est pas dégagé, il vous le font payer. Il faut donc systématiquement les consommer au début et non à la fin du repas. L'idéal est même d'isoler leur consommation du reste de l'alimentation, idéalement une demi-heure avant le repas ou bien trois heures après.