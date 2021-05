Les conseils de Cyril Lignac pour bien conserver et utiliser le piment d'Espelette

publié le 17/05/2021 à 10:47

Ce 17 mai, Cyril Lignac dévoile ses astuces pour bien conserver le piment d'Espelette. "C'est un piment du Pays basque donc 100% français, très bon et parfumé, piquant à la fois", commence le chef.

La bonne astuce c'est de le garder à l'abri de la chaleur et de la lumière. On les met dans une boîte opaque dans un placard et on en met dans un petit pot, que l'on peut utiliser quotidiennement. Il faut qu'il soit dans un endroit sec pour bien garder les effluves.

On peut utiliser le piment d'Espelette pour faire du foie gras, pour des saveurs et un peu de puissance, ou pour assaisonner les poissons avec un petit peu d'huile d'olive. "Et pour la folie, on peut faire une mousse au chocolat et parsemer d'un peu de piment d'Espelette et de framboises", ajoute Cyril Lignac.

