Les conseils de Cyril Lignac pour un dessert surprenant aux champignons de Paris

publié le 13/04/2021 à 10:51

Freddy, auditeur dans le département de la Marne aimerait une recette pour un dessert aux champignons de Paris.

Il faut savoir que le champignon peut être utilisé en dessert, avec le café. Ainsi on peut cuisiner une poêlée de champignons de Paris avec une cuillère de café dedans, on assaisonne avec sel et poivre. Pour accompagner une viande, comme du veau ou des côtelettes d'agneau, on peut faire une sauce champignon légèrement relevée au café.

Pour un dessert, Cyril Lignac vous dévoile sa recette de mousse au chocolat. On démarre par couper les champignons de Paris en tranches assez fines, on les met au four à 80 degrés et on les laisse une nuit, plus précisément 4-5 heures. Ensuite on les passe au blender pour réaliser une poudre de champignons de Paris. On prépare ensuite la mousse au chocolat blanc stracciatella avec 125 grammes de chocolat blanc sur lequel on verse 10cl de crème chaude pour faire une ganache. À côté on monte 50 cl de crème liquide avec 30g de mascarpone, ce qui donne une chantilly. On met aussi 20g de sucre glace, de la vanille.

On fait un café ristretto qu'on verse dedans. On mélange et on ajoute 40g de chocolat noir haché, la poudre de champignon, et on ajoute un petit peu de poudre de café. Dans notre plat on met la mousse au chocolat blanc, des copeaux de chocolat noir et de nouveau de la poudre de champignons.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.