Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser un sirop de menthe rafraîchissant

publié le 07/05/2021 à 09:36

Corentin qui vit à Paimpol aimerait une recette "pour faire un bon sirop de menthe" et savoir "combien de temps le conserver".

Pour commencer, on prend une tasse d'eau, une tasse de sucre et on met une pleine tasse de feuilles de menthe. Ensuite, on fait chauffer l'eau avec le sucre pour avoir le sucre. À côté, on prend les feuilles de menthe sans la tige et on les cuit dans l'eau bouillante. Dans le bol de mixeur, on verse le sirop qu'on a fait refroidir avec les feuilles de menthe blanchies et on mixe 30 secondes pour bien mélanger le sirop et la menthe.

On laisse ensuite reposer 15 minutes et on le passe à la petite passoire. Ce sirop on peut le conserver au moins 2 semaines au frigo. On peut aussi en faire des petits glaçons et ça nous donne du sirop glacé qu'on peut mettre dans une salade de fraises, par exemple. Ou on peut aussi monter une crème fouettée et y verser du sirop pour une crème chantilly mentholée pour les fruits rouges de cet été.

