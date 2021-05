Les conseils de Cyril Lignac pour un houmous original et gourmand

publié le 24/05/2021 à 10:12

Cyril Lignac dévoile ce matin ses astuces pour un houmous original. Une recette qu'il a apprise "à Jérusalem, dans une petite échoppe".

Il faut déjà des pois chiches, vous ajoutez un petit peu de citron et d'eau et vous les faites cuire. Ainsi, ils vont vraiment ramollir. Vous les passez dans une passoire, puis vous les mixez avec 150g de tahini. C'est une crème de sésame faite à partir de sésame torréfié et un peu d'eau. Cela nous donne des saveurs qui fonctionnent "hyper bien" avec les pois chiches.

Une fois que c'est bien mixé, on ajoute du jus de citron, du sel, un peu de piment. On le verse dans un saladier et vous pouvez ajouter des œufs durs sur le houmous. Vous l'accompagnez de pain pita ou des toasts frottés à l'ail. C'est délicieux en apéritif ou en plat pour accompagner des viandes mijotées.

