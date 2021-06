Les conseils de Cyril Lignac pour des Palets de dame savoureux à la glace royale

publié le 11/06/2021 à 10:08

Comment réaliser des Palets de dame avec de la confiture et avoir des astuces pour le montage ?

Les Palets de dame sont une pâtisserie qui vient du Nord, fait avec un palet breton c'est-à-dire un sablé sur lequel on va déposer un glaçage fait à partir de glace royale. Pour faire un beau palet de dame il faut 200g de sucre glace, un blanc d'œuf et un petit jus de citron. Cela nous donne une glace royale. Ensuite, si on veut la parfumer avec des saveurs "confiture" de fraises ou d'abricots, on met un tout petit peu de confiture qu'on a fait chauffer.

Ensuit, une fois que les palais sont sortis du four et refroidis, on met la glace royale à température et là on les glace. Et ça nous donne un peu comme le dessus d'un mille-feuille blanc glacé.

