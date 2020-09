Cyril Lignac donne ses recettes pour sublimer le citron confit

publié le 22/09/2020 à 10:25

Auditrice de RTL, Émilie s'est vu offrir une grande quantité de citron confit... dont elle ne sait que faire. Cyril Lignac propose quelques recettes pour sublimer cet aliment. Il faut d'abord savoir qu'il y a deux façons de confire les citrons. Soit avec du sucre : on l'utilise dans les desserts. Soit avec du sel : Cyril Lignac a une petite préférence pour cette dernière.

Selon le chef cuisinier, le citron confit au sel se trouve assez facilement dans des épiceries. Il s'agit d'un citron placé dans du gros sel, que l'on peut garder dans le placard. On coupe la moitié du citron, on prend un beau saladier (un cul-de-poule si vous en avez un), on y place des lanières de poulet que l'on frotte avec le citron au sel.

On ajoute des olives, du curcuma, du quatre-épices et de l'ail. On met du piment d’Espelette et du cumin avant d'arroser d'huile d'olive. On remue bien et on laisse reposer pendant quatre heures. Après cela, on cuit les aiguillettes de poulet dans une poêle. Servies avec de la purée, ça change du poulet rôti.

Pour le citron confit sucré, on peut le couper, le mettre sur des fruits, avec une bonne glace à la vanille ou au yaourt.