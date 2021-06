Les conseils de Cyril Lignac pour des champignons farcis au fromage de chèvre

publié le 09/06/2021 à 11:04

Béatrice qui réside à Cherbourg aimerait "une recette de champignons farcis".

Cette recette est parfaite en entrée. Il faut démarrer par retirer la queue des champignons, puis il faut nettoyer les légumes sous l'eau froide. On prend quelques champignons en plus qu'on fait revenir tout doucement avec de l'huile d'olive, une noisette de beurre et de l'échalote.

Ensuite on ajoute les champignons et on les fait bien mijoter pour les hacher. Par-dessus, on met des herbes comme de la ciboulette ou du thym. À côté on prépare la farce avec du fromage de chèvre, de l'huile de noisette, un peu de piment d'Espelette. Une fois que les champignons sont froids, on les mélange au fromage de chèvre. On récupère les têtes de champignons, on les farcit avec ce mélange.

On ajoute de la chapelure et on cuit à 180 degrés pendant 15 minutes et on sert ce plat avec une salade de mâche assaisonnée avec du vinaigre de Xérès et de l'huile de noisette.

