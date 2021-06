Les conseils de Cyril Lignac pour un flan au caramel gourmand et bien caramélisé

publié le 08/06/2021 à 10:44

Bernard qui réside à Nîmes demande au chef Lignac une recette de flan au caramel.

On démarre par le caramel où dans une casserole on fait chauffer avec 125g de sucre qui va fondre tout doucement. Pas la peine de mettre du glucose ou de l'eau, "le mieux, c'est toujours départ à sec", précise Cyril Lignac. On le verse dans les moules et on laisse ainsi le caramel refroidir.

À côté, il faut fouetter 3 œufs et 2 jaunes, avec 100g de sucre, 1gousse de vanille et on verse 50cl de lait chaud et on mélange délicatement pour ne pas faire trop de mousse. On verse la préparation dans les ramequins que l'on cuit pendant une heure au bain-marie à 160 degrés et "le tour est joué".

