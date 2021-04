Les conseils de Cyril Lignac pour une soupe de fraises savoureuse

publié le 08/04/2021 à 11:43

Les premières fraises arrivent sur les étals, l'heure pour le chef Cyril Lignac de nous dévoiler sa très secrète recette de soupe de fraise.

Tout d'abord, il faut choisir des fraises à maturité. Pour une soupe de fraises on peut se permettre de prendre les fraises abimées, gâtées, qui sont souvent moins chères chez le maraîcher. Ça ne sert strictement à rien d'acheter des très belles fraises pour un bouillon, insiste Cyril Lignac.

Dans un mortier, on vient écraser des feuilles de coriandre et de menthe. À cela, on ajoute 20 grammes de sucre roux et du jus de citron. Ensuite, on met 300 grammes de fraises dans un bain-marie. On y ajoute un fond d'eau et notre précédent mélange. On ferme bien hermétiquement et on laisse le tout au bain-marie. Les fraises vont devenir blanches, car la cuisson va venir enlever le jus de la fraise, sans avoir la pulpe de la fraise.

On vient ensuite filtrer avec une petite passette, mais sans écraser. C'est là que l'on récupère l'élixir, la quintessence du goût de fraise. À côté de ça, on coupe les autres fraises, qu'on vient mélanger au sirop que l'on laisse refroidir. On peut y ajouter de la chantilly ou de la glace vanille ainsi qu'un petit suprême d'orange pour apporter de la fraicheur.

