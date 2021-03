Les conseils de Cyril Lignac pour des smoothies "pour profiter du soleil"

publié le 29/03/2021 à 10:55

Ségolène, qui réside dans le Val de Marne, souhaiterait une recette de smoothie "pour profiter du soleil dans les prochains jours".

Le smoothie, c'est hyper nourrissant, c'est un jus de fruits avec des protéines. Alors, ce n'est pas un petit déjeuner complet, mais c'est excellent le matin. Cyril Lignac propose deux versions du smoothie : une tropicale avec 150 grammes d'ananas et de mangue, que l'on prépare et qu'on congèle. Pour faire des smoothies c'est toujours bien de congeler les fruits frais, car lorsqu'on les met dans le blender, on les mixe et cela crée une émulsion. On y ajoute une demi-banane fraîche, une cuillère à café de chanvre décortiqué cru, c'est une bonne protéine qui fait épaissir le smoothie, deux cuillères à soupe de farine de noix et de coco et 30cl de lait d'amande et un petit peu d'eau.

Pour la deuxième recette, on utilise des fraises, lorsque ce sera la saison, on les met au congélateur. On ajoute des ananas, 30g de flocons d'avoine, 2 cuillères à café de noix de coco râpé, des graines de chia et du lait de coco.

