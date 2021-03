La recette du chou kale aux épices et avocat de Cyril Lignac pour se faire du bien

publié le 09/03/2021 à 10:12

Édith qui habite en Seine-Saint-Denis aimerait des astuces pour cuisiner le chou kale.

Le chou kale est une tige verte, c'est un peu comme un brocoli, sauf qu'il n'y a pas de fleurs au bout. C'est assez rude, c'est-à-dire que lorsqu'on le mange ça croque, c'est un légume ancien qui est revenu à la mode depuis plusieurs années en Californie avant de revenir chez nous. Il est plein de vitamines A, la pleine saison c'est janvier-février-mars.

Pour se faire plaisir, il faut couper de lamelles très fines, assaisonnées de vinaigrette avec huile d'olive, citron, et un peu jus d'orange. On y découpe des morceaux d'avocat, on peut y ajouter des petites carottes râpées en morceaux. On met des épices et des agrumes. Les carottes, vous pouvez d'ailleurs les faire cuire au four avant pour qu'elles prennent le goût des épices, ce qui donne un cuit-cru. On peut rajouter un œuf mollet et ainsi on a un repas complet, léger et qui fait du bien.

