publié le 04/02/2020 à 06:40

Trois ans et demi après l'ouverture d'une enquête sur la Dépakine, Sanofi est mis en examen. Le laboratoire qui commercialise cet anti-épileptique depuis 1967 a lui-même annoncé qu'il était poursuivi pour "tromperie aggravée" et "blessures involontaires". La Dépakine aurait été vendue alors qu'on soupçonnait des risques sur les femmes enceintes.

Le bébé d'une femme enceinte qui prenait de la Dépakine pour traiter son épilepsie ou ses troubles bipolaires avait un risque d'avoir des malformations à la naissance ou des retards de développement intellectuel, des retards pour marcher et un fort risque d'autisme.

Ces graves effets secondaires peuvent atteindre jusqu'à 40% des enfants exposés. Selon une évaluation de l'Assurance maladie, entre 2.000 et 4.000 enfants sont nés avec des malformations sévères et entre 15.000 et 30.000 souffrent de problèmes neurologiques.

La procédure contre Sanofi lancée par l'association d'aide aux parents représente 4.000 personnes. Elles espèrent voir le groupe reconnu coupable et obtenir une indemnisation. Sanofi assure avoir averti les autorités de santé dès 1980 sur les malformations et en 2003 sur les risques neurologiques. Sans réaction de leur part. Pour le groupe, la mise en examen va permettre de démonter qu'il a respecté ses obligations et fait preuve de transparence.

