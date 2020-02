publié le 03/02/2020 à 10:25

Direction la salle de bains parce que c’est souvent là que se trouve la pharmacie maison. Après la liste des pansements qu’il faut avoir sous la main en cas de pépin à la maison, voici un ensemble de conseils sur ce que doit contenir une pharmacie qui se respecte, histoire de parer au plus pressé. Car, vous le savez bien, les ennuis arrivent toujours le soir ou le week-end, quand la pharmacie de garde se trouve au diable vauvert et qu’il n’y a plus d’essence dans la voiture.

On commence par les instruments. Dans votre pharmacie modèle, il faut avoir :

- Un thermomètre.

- Une pince à écharde ou, à défaut, une pince à épiler.

- Une boite de compresses stériles, et la paire de ciseaux qui va avec pour découper tout ça. Préférez des ciseaux à bouts ronds, qui évitera d’ajouter un risque de blessure à la blessure déjà existante.

- Des bandes de tailles différentes, certaines adhésives, d’autres pas.

- Du sparadrap hypoallergénique.

- Une solution antiseptique.

- La fameuse liste de pansements visible ici.

Au chapitre des instruments, une chose ne figurera pas dans la pharmacie familiale mais sera rangée au congélateur : une poche de glace. Quand on se tord la cheville ou qu’on se fait une petite entorse, on est content de la trouver. Ne la mettez jamais directement sur la peau. Enveloppez-là dans un linge, histoire de vous protéger contre d’éventuelles brûlures dues au froid.

Les médicaments à avoir

Parmi les médicaments, il en est deux encore plus incontournables que les autres. Ils vous serviront en cas de douleur ou de fièvre : l’aspirine et le paracétamol. Choisissez les dans différents dosages, 1 gramme, certes, mais aussi 500 milligrammes, voire moins, s’il y a des enfants et des nourrissons à la maison.

À cela, s’ajoutent d’autres produits indispensables :

- Un anti-diarrhéique.

- Un antispasmodique.

- Un antiémétique qui vous sera utile en cas de nausées et de vomissements.

- Du baume pour les ecchymoses.

- Une pommade contre les démangeaisons dues aux piqûres d’insectes.

Enfin, pensez au sérum physiologique. On est toujours ravi de tomber sur une dosette quand on a le nez bouché ou l’œil irrité.

Pensez à bien les ranger

On conserve le tout à l’abri de la lumière, dans un endroit frais et sec. C'est souvent dans les salles de bains que sont rangés les médicaments mais c’est une mauvaise idée. Mieux vaut conserver tout ça dans la chambre parentale, d’autant que les enfants y auront moins facilement accès. Ce serait dommage, au prétexte d’avoir voulu constituer la pharmacie idéale, d’empoisonner la descendance !