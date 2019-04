publié le 28/04/2019 à 11:09

Les médicaments ont des effets secondaires sur la santé de votre bouche. Donc si vous avez des problèmes bucco-dentaires, penchez-vous sur l'ordonnance qui traîne sur votre table de nuit.



Le problème numéro 1 : la sécheresse buccale. Il en découle tout un tas de problèmes. Il existe 400 à 500 médicaments susceptibles de mettre nos glandes salivaires en sourdine. C'est désagréable mais ce n'est pas tout, il y a des conséquences auxquelles il faut faire attention.

La salive permet un nettoyage naturel de la bouche, elle protège l'émail de vos dents et fait la guerre aux bactéries. Si vous manquez de salive, vous risquez entre autres choses, d'avoir les dents tachées et potentiellement une gingivite, c'est-à-dire un saignement de vos gencives.

Il y a malgré tout des solutions pour prévenir l'hyposialie à savoir le manque de salive. La première chose à faire est de boire plus que de coutume. On peut aussi mâcher du chewing-gum et boire du jus de citron avec un peu d'eau.