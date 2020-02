Réforme des retraites : faut-il racheter des trimestres avant son entrée en vigueur ?

publié le 04/02/2020 à 06:05

La réforme des retraites suscite beaucoup d'inquiétudes. L'entrée en vigueur d'un régime universel à points pose la question de la conversion des droits acquis dans le nouveau système. Se pose pour certains la question de racheter des trimestres ou non avant d'entrer dans le nouveau système.

Le système actuel de retraites permet de racheter des trimestres au titre des années d'études supérieures et des années incomplètes, c'est-à-dire des années où votre activité professionnelle ne vous a pas permis de valider 4 trimestres. Il s'ajoutent aux trimestres cotisées, aux trimestres assimilés (chômage, maternité...) ainsi que ceux accordés (pour la maternité ou au titre de la pénibilité).



Ces trimestres permettent d'éviter une décote s'il vous manque des trimestres pour valider le nombre requis pour avoir une retraite à taux plein, et selon les modalités de rachat, peuvent entrer dans la durée d'assurance retenue pour le calcul de la retraite et vous permettre d'augmenter le niveau de votre pension future.

La formule actuelle de calcul du montant de la retraite est la suivante : salaire annuel moyen (moyenne des 25 meilleures années) x taux (selon la durée d'assurance) x durée d'assurance. Donc si vous augmentez votre durée d'assurance en achetant des trimestres, vous augmentez votre pension de retraite.

Dans le nouveau régime, tous les droits acquis seront conservés. Les trimestres rachetés avant l'entrée dans le nouveau régime (2025 pour les salariés du privé) seront donc pris en compte dans le calcul du montant de votre retraite selon l'ancien système.

À vous d'évaluer si ce rachat vaut le coup ou non. La génération 1975, la première concernée par la réforme, "aura encore 70 % de sa retraite calculée sur l'ancien système", a annoncé le Premier ministre en décembre dernier. Le rachat de trimestres peut donc avoir un fort impact pour eux.

Disparation des trimestres dans le nouveau système

En revanche, plus la personne est jeune, plus l'intérêt ira diminuant. Même si le montant du rachat dépend de vos revenus professionnels soumis à cotisations des 12 derniers mois d'activité, il est probablement mieux d'attendre le nouveau système pour acheter des points, plutôt que des trimestres qui compteront dans l'ancien système. En effet, les trimestres ne compteront que dans la partie de votre pension de retraite calculée selon l'ancien système, c'est-à-dire les années cotisées avant 2025.

À noter aussi, l'article 27 du projet de loi instituant un régime universel de retraites prévoit aussi des mécanismes d'achat de points supplémentaires. Il pourra permettre d'acquérir plus de points en payant plus de cotisations en cas notamment de travail à temps partiel, ou pour les années d'études supérieures.