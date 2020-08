publié le 11/08/2020 à 19:22

Un homme de 86 ans est mort à Boulogne-Billancourt, lundi 10 août, au soir. L’octogénaire, qui faisait ses courses, a succombé à une crise cardiaque après une altercation avec un autre client.

Vers 20 heures, les esprits s'échauffent dans ce Franprix des Hauts-de-Seine. Il fait encore 30 degrés, la queue s’allonge à la caisse. Un homme de 86 ans prend son temps, mais derrière lui, plusieurs personnes lui demandent d’accélérer.

Un quadragénaire un peu plus énervé que les autres commence alors à l'insulter avant de le pousser à terre. Une cliente relève l'octogénaire qui est sonné par la chute. Cela n'arrête pas l’agresseur qui continue de l'insulter. La victime perd connaissance et retombe. L'homme qui l'a poussée appelle alors les secours, mais il est déjà trop tard, la victime décède d'une crise cardiaque.

Le Franprix a rouvert ce mardi matin et, nombreux sont les habitants qui viennent aux nouvelles. Ils ont vu, hier, une forte présence de pompiers et de forces de l'ordre. Un habitant de Boulogne-Billancourt raconte : "J'ai vu qu'il y avait les pompiers. C'est moche. C'est presque profiter de la faiblesse des gens pour faire ce que l'on veut. Je ne vois pas ce qu'il a bien pu se passer, mais c'est grave", confie une autre passante.

L'émotion est d'autant plus grande que la victime et l'agresseur habitent tous les deux dans des immeubles adjacents au magasin. Ils sont quasiment voisins, et viennent, régulièrement, faire leurs courses dans ce Franprix. Le caissier présent lundi soir les connaissait, ils n'avaient jamais posé aucun problème.

L'agresseur est en garde à vue, ce mardi soir, pour violence ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner.

