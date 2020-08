Atalanta-PSG : Ilicic, Gollini... Bergame a aussi ses absents de poids

publié le 11/08/2020 à 16:26

Le Paris Saint-Germain devra se passer de Marco Verratti (mollet), Angel Di Maria (suspendu), Edinson Cavani (fin de contrat en juin) lors de son quart de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame, mercredi 12 août (21h) à Lisbonne, et probablement de Kylian Mbappé (cheville) au coup d'envoi. Mais le champion de France ne détient pas le monopole des grands absents à l'heure de ce grand rendez-vous.

Le 3e des deux derniers championnats d'Italie est lui aussi confronté à de sérieuses absences, à commencer par celles de Josip Ilicic et Pierluigi Gollini. Le premier reste sur un quadruplé en 8e de finale retour sur la pelouse des Espagnols de Valence (victoire 4-3 de Bergame) après avoir déjà marqué à l'aller (4-1). Il a aussi trouvé le chemin des filets à 15 reprises en championnat d'Italie.

Mais le joueur le plus talentueux de l'effectif bergamasque, le plus imprévisible, qui livrait la meilleure saison de sa carrière à 32 ans, a semble-t-il été stoppé net dans son élan par le confinement dans la ville la plus touchée par la Covid-19 en Italie. Un flou entoure son cas, de nombreuses sources faisant état de difficultés personnelles et psychologiques. Son club l'a autorisé à rejoindre sa famille en Slovénie après sa dernière apparition le 11 juillet.

Le gardien Gollini touché au genou droit

"Ilicic nous manque énormément, ne cache pas l'entraîneur Gian Piero Gasperini. Jusqu'à février, il a été le joueur le plus décisif de notre secteur offensif. C'était sa saison. On fait autrement en alternant avec les autres, mais lui nous assurait une qualité supérieure". Les "autres", ce sont Ruslan Malinovskyi, Mario Pasalic et Luis Muriel, trois joueurs qui se disputent la dernière place disponible dans le trio offensif du 3-4-2-1. Les deux premières sont réservées au capitaine "Papu" Gomez et à l'avant-centre Duvan Zapata.

Le nom du replaçant de Pierluigi Gollini est en revanche connu. Ce sera Marco Sportiello. Le gardien de buts titulaire de l'Atalanta s'est blessé au genou droit le 1er août lors du dernier match de Serie A de Bergame face à l'Inter Milan (0-2). Le staff espérait que la blessure serait sans gravité mais, selon la Gazetta dello Sport, le ligament croisé est touché.

Âgé de 25 ans, Gollini fait partie des jeunes gardiens italiens les plus prometteurs et est régulièrement appelé en sélection par Roberto Mancini. Il a joué une fois avec le maillot de l'Italie. Face au PSG, c'est donc sa doublure, Sportiello (28 ans) qui officiera. Il compte un match de Ligue des champions au compteur. Le défenseur central José Palomino est pour sa part incertain.