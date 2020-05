Brian May, guitariste de Queen, victime d'une crise cardiaque

Brian May au concert de Queen et Adam Lambert à Séoul (Corée du Sud), le 18 janvier 2020.

publié le 25/05/2020 à 17:11

Brian May, le légendaire guitariste du groupe Queen, a révélé sur son compte Instagram avoir été victime d'une crise cardiaque le 9 mai dernier. Il a expliqué en détails ce qui lui était arrivé dans une longue vidéo postée sur le réseau social ce lundi 25 mai.

Brian May, qui est âgé de 72 ans, a d'abord eu un banal accident en faisant du jardinage. Il a été blessé aux muscles fessiers, ce qui a nécessité une hospitalisation. C'est en rentrant chez lui qu'il a ressenti les douleurs caractéristiques d'une crise cardiaque.

Le septuagénaire a ressenti comme s'il avait un "tournevis planté dans le dos". S'en sont suivies "40 minutes de douleur avant cette sensation dans le bras et la transpiration qui va avec".

Mais aujourd'hui, il va bien et il tenait à faire cette mise au point pour rassurer tout le monde. "Je suis passé très près de la mort à cause de tout ça. Mais je vais bien. Je suis là. Je suis prêt à tout secouer. S'il vous plaît, ne m'envoyez plus vos vœux de rétablissement, parce que je vais bien."