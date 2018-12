Booba, cambriolé pour plus de 450.000 euros à Boulogne-Billancourt

publié le 10/12/2018 à 13:50

Le Duc de Boulogne ne s'attendait surement pas à cela en pénétrant dans son appartement situé à Boulogne-Billancourt dimanche 9 décembre 2018. Le rappeur de 42 ans a découvert son domicile retourné dans tous les sens. Des cambrioleurs ont pénétré dans son lieu d'habitation par une porte-fenêtre, entre 20h et 22h30, selon une source policière.



L'artiste a publié une vidéo dans sa story Instagram. Dedans, on y découvre des vêtements au sol, son armoire saccagée et des boites vides laissées sur son lit. La police est intervenue quelques instants plus tard. Un policier apparaît avec tout un attirail afin de procéder à des relevés d'empreintes.

Le montant du préjudice est estimé à environ 450.000 euros et le butin est principalement constitué de montres, selon le parquet de Nanterre. D'après la police, du matériel multimédia, des bijoux, des vêtements et de la bagagerie de luxe ont également été dérobés.



Booba découvre son domicile cambriolé Crédit : Instagram de Booba

L'enquête a été confiée à la police judiciaire des Hauts-de-Seine. Le 9 octobre, le rappeur originaire de Boulogne avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende suite à sa bagarre très médiatisée avec son rival Kaaris à l'aéroport d'Orly début août.



Booba a découvert son domicile de Boulogne-Billancourt cambriolé Crédit : Instagram de Booba