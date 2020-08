Hauts-de-Seine : un jeune homme porté disparu à Boulogne-Billancourt

publié le 07/08/2020 à 16:08

Un jeune homme ayant voulu se rafraîchir en se baignant dans la Seine, à Boulogne-Billancourt, est porté disparu depuis ce jeudi 6 août, aux environs de 21 heures.

D'après Le Parisien, l'homme âgé d'environ 25 ans était ivre au moment où il a décidé de se baigner dans la Seine au niveau du 11 quai du 4 septembre. Selon un témoin, probablement son compagnon de soirée, il aurait nagé puis aurait disparu une trentaine de minutes après. C'est alors seulement que le témoin aurait décidé d'appeler les secours. Plusieurs autres personnes confirment la thèse de l'accident.

Policiers et pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux et ont écumé le fleuve pendant plus de deux heures. Environ quarante pompiers étaient sur place, ainsi qu'un groupe nautique et un groupe cynophile.

Les recherches ont été arrêtées, un peu avant minuit, avant que le jeune ne soit retrouvé. La thèse de la noyade reste, à l'heure actuelle, fortement privilégiée.