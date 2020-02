publié le 17/02/2020 à 09:58

Une inscription raciste en lien avec l'épidémie du coronavirus a été taguée sur la devanture d'un restaurant japonais à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), dans la nuit de samedi à dimanche 16 février.

Le restaurant Yuki a retrouvé sa devanture le dimanche matin avec inscrit "Coronavirus, dégage" en gros caractères. Selon France Bleu, les propriétaires ont déposé plainte au commissariat, après avoir nettoyé les inscriptions.

Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, qui touche en majeure partie la Chine, de nombreux actes racistes ont été repérés. Les restaurants chinois du quartier parisien de Belleville, par exemple, ont été désertés, de peur d'une contamination au virus, pourtant impossible par la seule nourriture.

Sur les réseaux sociaux, également, de plus en plus d'internautes se sont indignés de discours et de comportements racistes .