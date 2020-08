Coronavirus : faut-il croire en l'annonce d'un vaccin russe ?

publié le 11/08/2020 à 14:57

Le président russe a annoncé ce mardi 11 août lors d'une vidéo-conférence que la Russie a développé le "premier" vaccin contre le coronavirus. Mais faut-il croire en cette annonce ? L'Organisation mondiale de la santé a toujours plaidé pour le respect des protocoles qui entourent le développement d'un vaccin. Qu'en disent les spécialistes aujourd'hui?

On savait qu'il était en développement, élaboré conjointement par le ministère de la Défense russe et le centre d'épidémiologie russe. On savait également que la Russie avançait à grands pas et que le vaccin avait été testé sur des militaires .Après, est-ce que l'annonce de Vladimir Poutine est à prendre au sérieux ? C'est difficile à dire puisque Moscou garde secret les résultats de ces essais.

Selon un spécialiste, on peut fabriquer un vaccin en quelques mois, mais ce ne sera pas forcément un vaccin efficace et sans effets secondaires. La Russie n'a pas respecté toutes les étapes pour valider son vaccin au plan international. D'ailleurs, il y a quelques semaines, plusieurs scientifiques internationaux s'étaient inquiétés de la précipitation de Moscou, forçant l'OMS à faire une mise au point sur le sujet.

Des "millions de doses" dès janvier 2021

Aujourd'hui, la Russie annonce avoir enregistré le premier vaccin contre le coronavirus au monde, mais enregistré auprès des autorités sanitaires russes, dont on peut douter de l'indépendance vis-à-vis du pouvoir. Donc ça ne veut pas dire grand chose.

Selon Vladimir Poutine, des "millions de doses" seront disponibles en janvier prochain pour la population russe et peut-être d'autres pays. Les personnels médicaux seront vaccinés à partir de la rentrée.