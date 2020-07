publié le 21/07/2020 à 00:07

La conseillère municipale puis adjointe à la jeunesse à Montpellier, Sophia Ayache avait tenu un bureau de vote le 13 mars dernier. Quelques jours après, elle a ressenti des symptômes correspondant à ceux du Covid-19.

Mais à ce moment là, les parents de l'élue se trouvaient chez elle. Sa mère a alors à son tour déclaré des symptômes : "Le SAMU a refusé trois fois de venir, accuse- t-elle. J'ai commandé une ambulance privée pour conduire ma mère à la clinique du Millénaire, on lui a administré le traitement à base de chloroquine. Elle s'en est sortie", rapporte-t-elle auprès de France Bleu.

Son père, lui, a d'abord fait une forme asymptomatique puis il a déclaré le coronavirus. "Il a été hospitalisé, il est cardiaque et a un pacemaker. Je lui ai parlé le soir le lendemain midi, on m'a dit de venir rapidement. Lorsque je suis arrivée il était déjà inconscient". Il est décédé le 4 avril.

Pour l'élue, "il y a eu des dysfonctionnements et même des mensonges. On nous a dit au départ qu'il ne fallait pas mettre de masque et aujourd'hui il est obligatoire !". Le but de ma plainte est qu'il y ait une enquête qui déterminera si les ministres ont une responsabilité pénale", déclare-t-elle encore au micro de nos confrères.