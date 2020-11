Affaire Daval : la relation particulière entre les parents d'Alexia et Jonathann

Jonathann Daval et ses beaux-parents Isabelle et Jean-Pierre Fouillot le 5 novembre 2017 à Gray (Haute-Saône)

publié le 18/11/2020 à 11:18

Ce mercredi 18 novembre, la journée va être particulièrement intense dans le procès du meurtre d'Alexia Daval. Pour la première fois depuis son ouverture, lundi dernier, l'époux de la victime qui a reconnu le meurtre, Jonathann, sera confronté à ses beaux-parents Isabelle et Jean-Pierre Fouillot.

"Jonathann Daval n'est plus du tout à redouter les propos des parties civiles, a déclaré son avocate Maître Spatafora. Il s'expliquera sur toutes les questions qu'on lui posera. Je ne vais pas vous dire qu'il est pressé, il appréhende nécessairement, mais en tout cas, il est toujours la même dynamique qui est la sienne, à savoir collaborer et s'expliquer."

Sur RTL ce dimanche 15 novembre, la journaliste Aude Bariéty, autrice de L'Affaire Daval, expliquait que "le rôle d'Isabelle Fouillot" pourrait être "crucial" lors de ce procès, car "Isabelle Fouillot et Jonathann Daval ont une relation très particulière. Jean-Pierre et Isabelle Fouillot considéraient Jonathann Daval presque comme un fils."

Cette relation a persisté même si elle s'est transformée après les aveux. Aude Bariéty, autrice de "L'Affaire Daval". Partager la citation





"Lui l'appelait parfois maman, précisait-elle. Cette relation a persisté même si elle s'est transformée après les aveux. Elle permet parfois à Isabelle Fouillot de faire craquer Jonathann Daval quand personne d'autre n'arrive à le faire parler."

> Aude Baréty, journaliste et autrice de "L'Affaire Daval", est l'invitée de RTL Week-end le 15/11/20 Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 15/11/2020

Une anecdote est particulièrement révélatrice de cette relation. Après les aveux de Jonathann Daval, Isabelle Fouillot l'a pris dans ses bras. "C'est un moment très particulier, expliquait la journaliste. Ce que m'ont expliqué les gens qui l'ont vécu est qu'ils n'avaient jamais vu ça dans une enceinte judiciaire."

"Il faut imaginer : il vient de reconnaître avoir tué Alexia et sa mère le prend dans ses bras, tous les deux pleurant, c'est très fort", racontait Aude Bariéty. "Ce que me confiait Isabelle Fouillot quand je l'ai rencontrée pour mon livre, c'est que c'est dur de désaimer quelqu'un qu'on a aimé pendant 10 ans", "fort et très vrai", disait-elle.



La douleur partagée de Jonathann et de ses beaux-parents

La relation est d'autant plus particulière entre Jonathann et ses beaux-parents qu'ils ont pleuré ensemble la mort d'Alexia, et ce, pendant plusieurs semaines. Avant d'avouer son crime, Jonathann, alors que de premiers soupçons pesaient sur lui, a été soutenu par ses beaux-parents jusqu'au bout. "Pendant les 3 mois où il vivait à côté de nous, il mettait le doute sur d'autres personnes", confiait Isabelle Fouillot dans L'Heure du Crime sur RTL le 3 novembre dernier.

> L’affaire Daval : aux portes du procès Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 42:15 | Date : 03/11/2020

"On s'est fait duper, manipuler, racontait encore la mère d'Alexia Daval. On n'a jamais rien vu venir, c'est ce qui nous fait nous en vouloir. On l'a protégé jusqu'au bout. Avec les gendarmes, il a fallu qu'ils me mettent les preuves devant les yeux pour que je réalise que c'était vraiment lui. Devant les preuves, on n'avait pas d'autre choix que de reconnaître que c'était lui. C'était un deuxième coup de poignard, l'horreur qui s'ajoutait à l'horreur."

Un deuxième coup de poignard, l'horreur qui s'ajoutait à l'horreur. Isabelle Fouillot à propos des aveux de son gendre Jonathann Daval. Partager la citation





"La force de notre couple nous faisait nous dépasser, dans nos sorties et dans notre vie commune. Cette plénitude me manquera terriblement", avait confié après une marche en hommage à son épouse Jonathann Daval, en larmes et soutenu à bout de bras par les parents d'Alexia. "C'était mon oxygène", avait-il dit.