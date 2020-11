publié le 04/11/2020 à 06:40

Les avocats de Jonathann Daval avaient demandé un report : ils estiment que la Cour d'assise de Vesoul est trop petite pour que le protocole sanitaire soit respecté mais cette demande a été rejetée. L'informaticien sera donc jugé du 16 au 20 novembre pour le meurtre de sa femme, Alexia, il y a trois ans.

La mère d'Alexia, Isabelle Fouillot, a réagi en exclusivité au micro de RTL, en expliquant ce qu'elle attend de ce procès : "J'attends qu'il soit juste un homme une fois dans sa vie et qu'il soit capable de prendre ses responsabilités. Qu'il soit un homme et pas un lâche. Je ne sais pas si on pourra faire notre deuil un jour mais je voudrais qu'elle repose en paix. C'était une belle jeune fille Alexia : souriante, joviale, aimante, elle était très proche de moi et je ne veux pas que Jonathann la réduise à ce qu'il l'a déjà réduit physiquement. Elle a quand même reçu quinze coups de poing dans la figure, il l'a étranglée pendant plus de quatre minutes et il a brûlé son corps. Il nous a tout pris ! Il nous a pris notre enfant. Je ne vois pas comment je pourrais parler autrement de ce meurtrier", lâche la mère d'Alexia.