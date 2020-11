publié le 16/11/2020 à 18:44

Le premier jour du procès de Jonathann Daval, accusé d’avoir tué sa femme Alexia en octobre 2017, a eu lieu ce lundi 16 novembre devant les assises de Haute-Saône au palais de justice de Vesoul. L’homme en pleurs lors de la disparition de son épouse avait marqué les esprits puisqu’il avait ensuite avoué être responsable de sa mort. Trois ans plus tard, l'accusé, ému aux larmes, a répondu aux questions devant la cour.

Il était difficile de lire ses réactions en raison de l'épaisse vitre du box et du masque obligatoire. Toutefois, lorsque la cour a rappelé les faits survenus cette nuit d'octobre 2017, Jonathann Daval s'est agité et a cligné des yeux durant de longues secondes. "Pouvez-vous nous dire que vous avez agi seul"?, lui demande le président. "Oui", répond aussitôt le mis en cause.

Sur les bancs de la famille, la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot, a vécu une journée éprouvante et dénonce le discours de la défense. "C'était très tendu : la défense était agressive, et j'avais du mal à entendre des mensonges", déplore-t-elle. "Les SMS... C'était juste pour qu'il revienne vers elle", ajoute Mme Fouillot.

Les sms qualifiés de brutaux d'Alexia à Jonathann l'accusant de ne pas savoir lui faire d'enfant ont été beaucoup exploités par les avocats de l'accusé, car toutes les auditions des enquêteurs montrent qu'ils ont très vite été au courant des problèmes de couple des Daval. Des problèmes qui auraient poussé Jonathann à bout et entraîné son passage à l'acte pour ses avocats.

