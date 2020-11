publié le 17/11/2020 à 13:35

Une audience pénible ce matin au procès de Jonathann Daval devant les Assises de la Haute-Saône. Il y a eu l'exposé de l'autopsie du corps d'Alexia qui avait été retrouvé carbonisé. Un moment assez insoutenable pour les parents de la jeune fille et pour l'accusé.

Le rapport d'expertise apporte à la Cour une foule d'informations sur la mort d'Alexia Daval. Mais il faut avoir le cœur accroché pour écouter toutes les explications données avec une rigueur clinique, les parents d'Alexia sortent sentant qu'ils ne pourront pas en supporter plus. Jonathann Daval ne peut pas bouger de son box. Il se couvre les oreilles avec ses mains puis se tasse de plus en plus sur sa chaise, au point de disparaître littéralement, comme le commente Maître Samuel Esteve, l'un de ses avocats : "C'est très compliqué à affronter, le descriptif froid et technique du médecin légiste. Il est dans la prostration, il a beaucoup de mal à affronter cela même si ses déclarations sont claires. Bien sûr qu'il a honte, il est dans la culpabilité".

L'exposé des experts se poursuit, il est important car on leur demande aussi de vérifier si les déclarations de Jonathann Daval sont compatibles avec les traces relevées sur le corps d'Alexia.

