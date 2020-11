publié le 17/11/2020 à 18:48

Au procès de Jonathann Daval, il n'y a pas eu de confrontation entre les parents d'Alexia et l'accusé ce mardi 17 novembre. Toutefois, la journée a été quasi insurmontable pour la famille de la victime. L'exposé précis et détaillé de l'autopsie rappelle obligatoirement le calvaire de la fin d'Alexia, tuée en octobre 2017. Un moment particulièrement difficile pour sa mère.

"Dès qu'on parle de ma fille avec des termes de légiste", évoquant "le massacre qu'elle a subi", "je ne peux pas écouter", a déclaré en larmes Isabelle Fouillot. "C'est de ma fille dont on parle : on parle d'un corps déchiqueté... On parle d'un être humain et non d'un bout de viande. On sait qu'elle a été massacrée, et je n'ose pas imaginer ce qu'elle a pu subir en horreur", a-t-elle poursuivi.

Pendant toute cette séquence, Jonathann Daval s'est tassé sur sa chaise jusqu'à disparaître complètement derrière la rambarde en bois. Une attitude qui suscite la colère de son beau-frère Grégory Gay. "Je voudrais rétablir un élément que j'ai vu paraître dans les médias : en aucun cas, Jonathann n'a pas versé une seule larme entre hier et aujourd'hui", a-t-il déclaré. "Il se cache, il n'affronte pas nos regards, il est dans une absence totale d'émotions vis-à-vis de tout ce qui a été dit, y compris devant les photos d'Alexia brûlée", a-t-il ajouté.

Cet après-midi, le mis en cause a resurgi pour écouter attentivement les longues expertises médicales versées au dossier. L'audience a pris du retard et la confrontation entre la famille et l'accusé devrait avoir lieu demain, mercredi 18 novembre.

