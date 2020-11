publié le 18/11/2020 à 08:20

Au procès Daval, la confrontation aura donc lieu aujourd'hui entre Jonathann Daval, jugé pour le meurtre de sa femme Alexia, et les parents de la jeune femme. Ces derniers pensaient pouvoir interroger leur ancien gendre dès hier, mais l'audience a pris du retard.

À écouter son avocate, Maitre Spatafora, Jonathann Daval se prépare à cet interrogatoire sans crainte particulière. "Aujourd'hui Jonathann Daval n'est plus du tout à redouter les propos des parties civiles. Il s'expliquera sur toutes les questions qu'on lui posera. Je ne vais pas vous dire qu'il est pressé, il appréhende nécessairement, mais en tout cas il est toujours la même dynamique qui est la sienne, à savoir collaborer et s'expliquer", a indiqué l'avocate de l'accusé à l'aube de ce troisième jour de procès, qui s'annonce crucial.

Hier, a eu lieu l'exposé de l'autopsie du corps d'Alexia qui avait été retrouvé carbonisé. Un moment assez insoutenable pour les parents de la jeune fille et pour l'accusé.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus en France - Le gouvernement scrute les chiffres et un cap symbolique vient d'être franchi : 2 millions de personnes contaminées par la Covid-19 depuis le mois de mars. Si ces derniers jours la courbe épidémique est plutôt à la baisse, il faut rester vigilant.

Loi sécurité globale - À Paris des échauffourées ont éclaté hier soir à la fin d'un rassemblement près de l'Assemblée nationale, où est examiné en ce moment la loi sécurité globale. Les policiers ont utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.

Football - Les Bleus ont terminé l'année en beauté hier soir en battant la Suède 4 buts à 2 en Ligue des Nations. Un doublé de Giroud, un but de Pavard et un bonus de Kingsley Coman à la 95e minute. "On a maintenu le niveau, trois jours après ce qu'on avait fait au Portugal, bravo à mes joueurs", s'est réjoui Didier Deschamps.