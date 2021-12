Noël : que cuisiner avec les restes des repas de fête ?

Comme d'habitude, les repas de Noël et du Nouvel An s'annoncent copieux et des montagnes de restes vont s'accumuler dans nos frigos. Alors comment recycler judicieusement les restes de nos repas de fêtes ?

"Je pense que tout est recyclable dans la mesure du possible. Après, c'est vrai que quand on fait, par exemple du poisson cru, de tartares, des choses comme ça, il vaut mieux éviter de les consommer le lendemain", explique Mathilde Bourges, journaliste gastronomique pour Fine Dining Lovers. Il faut donc plutôt les cuire "ou après si vraiment on sent que l'odeur n'est pas terrible, il n'y a plus rien à faire", ajoute-t-elle.

Quid des restes de champagne ? On peut l'utiliser pour "par exemple, déglacer un plat", "on peut aussi l'utiliser dans un risotto champagne-truffe" ou en "granité en faisant fondre de l'eau, du sucre, puis en ajoutant le reste de champagne et du jus de citron avant le mettre en congélateur. "Cela va nettoyer le palais, rafraîchir et ça aide à digérer après un repas copieux", poursuit Mathilde Bourges.

Faites de la chapelure avec les biscuits apéro

Les restes de biscuits, vous pouvez les mixer pour les transformer en chapelure et "paner du poulet, du poisson, du fromage, pour l'apéro". Après, "il faut faire attention si ce sont des chips aromatisées, ça peut donner des mélanges un peu étranges", met en garde la journaliste. Vous pouvez aussi cuisiner des nachos, en mettant "un fond de sauce du frigo, un peu de maïs, un peu de fromage râpé, on passe le tout au four sur le mode gril et du coup, ça va rendre les biscuits apéro un peu plus croustillants."

Comment "recycler" un reste de foie gras et du saumon ?

"Le lendemain, le foie gras, c'est toujours bon. Ça se garde quand même quelques jours au frais. C'est un peu comme le poisson, en fait, on évalue surtout à l'odeur. Après, si ça fait une semaine, franchement, il faut mieux éviter si on veut éviter l'indigestion", note Mathilde Bourges. Des petits morceaux de foie gras peuvent alors s'utiliser pour "des œufs cocotte pour une entrée assez gourmande, ou faire une sauce pour napper un poulet".

Pour le saumon, on évite de le consommer si cela fait quelques jours qu'il est dans le frigo. En recette, Mathilde Bourges conseille de concocter des sandwichs avec du saumon fumé, du cream cheese et des avocats dans un bagel. Quant à la dinde, vous pouvez vous en faire un gratin de pâtes avec des morceaux de dinde dedans. "On peut tout simplement la décortiquer et la mettre dans une salade, des sandwichs, des wraps, dans une quiche", révèle Mathilde Bourges avant d'ajouter "l'important, c'est que le poulet ne va pas recueillir à sec".

Il y a une multitude de recettes avec les restes du pain

Pour vos restes de pain, vous pouvez les transformer en pain perdu, en chapelure, ou les transformer en farine pour ensuite cuisiner des cookies ou des brownies, explique Mathilde Bourges, "ça change le goût et du coup, ça va dépendre du pain qu'on a utilisé. Les cookies au pain rassis ça marche très bien auprès des enfants et des plus grands", décrit-elle.

Pour vos restes de bûche, "c'est un petit peu plus compliqué. Ça va dépendre du parfum de la bûche", reconnaît-elle ensuite. Si la bûche est au chocolat ou à la vanille, "on peut la couper en petites tranches et les utiliser pour faire une charlotte à la place des biscuits cuillère" ou "faire des petites verrines" avec quelques fruits et du mascarpone.