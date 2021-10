Les secrets de Cyril Lignac pour réussir un risotto crémeux

Laurent de Nice aimerait des conseils "pour bien cuire un risotto" et voudrait connaître la recette du moment de Cyril Lignac.

"Le risotto, c'est un plat que j'adore, parce que c'est un repas à part entière, c'est hyper nourrissant. On peut l'agrémenter de ce que l'on veut. Là je me suis fait plaisir, c'est la saison des cèpes, et le risotto aux cèpes cela marche super bien", explique Cyril Lignac.

On prend une sauteuse ou une casserole. On met de l'huile d'olive et un demi-oignon qu'on a coupé finement et on laisse cuire tout doucement sans coloration. À ça, on ajoute 300g de riz à risotto et on va le nacrer, "c'est-à-dire que l'on va faire éclater la petite peau du riz pour permettre ensuite quand on va mettre le bouillon, que ça cuise et que ça gonfle", précise le chef. Une fois que c'est bien nacré, on ajoute un verre de vin blanc "qui va nous donner de l'acidité" et on laisse évaporer.

Ajoutez alors du bouillon de légumes petit à petit. "Le bouillon réduit, le risotto cuit, ça épaissit et on remet du bouillon pendant 18 minutes", ajoute Cyril Lignac. Quand le risotto est cuit, il faut bien qu'il soit un peu liquide, on va ajouter du parmesan râpé et du beurre frais. "Et là on remue et on remue. Il commence à être bien crémeux et bien onctueux", mime Cyril Lignac. Ensuite, ajoutez ce que vous voulez, ici on une poêlée de cèpes à l'ail. "On peut aussi le faire au poulet, aux crevettes... À vous de jouer", conclut le chef.