Noël : comment bien choisir le saumon fumé pour les repas de fin d'année ?

Le saumon est l'un des produits des stars des repas de fin d'année. Qu'ils soient sauvages ou qu'ils soient d'élevage, est-ce que la fraîcheur de certains saumons ou truites, peuvent laisser à désirer dans le commerce ? Et est-ce dangereux pour la santé de dépasser la date limite de consommation ?

"Ce n'est pas dangereux pour la santé, à condition de faire confiance à ses sens", démarre Elsa Abdoun du magazine UFC Que Choisir. "Il arrive quand même que la date limite de consommation indiquée ne soit pas parfaitement exacte. C'est important quand même de faire attention, de ne pas faire absolument confiance à cette fameuse DLC et de savoir repérer quand un saumon a l'air d'avoir un peu tourné", ajoute-elle.

Quels sont les indices à repérer pour découvrir si un saumon est dépassé ? " C'est vraiment l'odeur, la texture qui a l'air altérée quand même le goût. Ces trois choses-là réunies, ce n'est pas bon signe", poursuit-elle

La truite fumée est-elle une bonne alternative au saumon fumé? "On a des truites qui sont bien notées [dans le classement du magazine Que Choisir, ndlr]. Maintenant, ça fait plusieurs années qu'on les compare avec le saumon fumé et que les consommateurs apprécient la truite fumée. Et l'avantage des truites, c'est qu'on va plus facilement trouver des truites d'élevage français", résume la journaliste.

Quels sont les meilleurs saumon fumé ?

Dans le classement d'UFC Que Choisir, la première place est occupée par le saumon bio Mowi qui a été apprécié "par un jury d'experts et un jury de consommateurs non experts". À noter que les consommateurs l'ont quand trouvé "un peu salé". En deuxième place se trouve le "saumon Petit Navire avec moins 25% de sel", "ça peut être intéressant pour les gens qui sont sensibles à ça. C'est parfois trop salé le saumon fumé", précise Elsa Abdoun.

"On peut citer quand même une truite fumée, même si elle est arrivée en cinquième place. Mais, on la trouve intéressante parce que c'est quand même une truite Aldi très peu chère, deux fois moins chère que les saumons du podium, alors qu'elle a aussi été très appréciée pour son goût", conclut-elle.

Au sommaire de l'émission

Comment choisir son saumon fumé pour les fêtes

Invitée : Elsa Abdoun, journaliste à Que Choisir.





Les papiers cadeaux écologiques et créatifs

Invitée : Hortense Sauvard, cofondatrice de Oui Are Makers.

Les conseils pour réussir ses repas de Noël

Invité : Liguori Lecomte, chef du site CuisineAZ.com et auteur culinaire.