Noël 2021 : pourquoi mange-t-on de la bûche ?

Manger de la bûche à Noël est une tradition qui remonte à la fin du XIXe siècle quand des pâtissiers ont l’idée de faire un gâteau roulé qui ressemble à une bûche. Un choix qui n’a rien anodin, car cette tradition de la bûche remonte à l’époque des Celtes.

Mais là, ce n'était pas une pâtisserie, mais du vrai bois qu’on dégainait, précisément lors du Solstice d’hiver, la nuit la plus longue de l’année. Le cadet et l’aîné de la famille, comme un symbole de la transmission, venaient alors déposer une grosse bûche dans la cheminée, puis l'allumaient pour la faire brûler. Une bûche du chêne ou d’un arbre fruitier qui devait brûler très lentement pour tenir le plus longtemps possible, si possible jusqu’au Nouvel An.

C’était alors annonciateur que les récoltes de l’année à venir seraient bonnes. Il arrivait même que l’on verse un peu de vin sur cette bûche en feu pour favoriser de futures bonnes vendanges ou un peu de sel pour éloigner les sorcières.

Une fois, consumée, on récupérait les cendres de cette bûche sacrée pour les verser sur le sol servant aux récoltes et autour de la maison aussi, car on était persuadé que cela protégeait de la foudre. On gardait également quelques morceaux de charbon qu’on utilisait pour fabriquer certains médicaments. Et puis avec la disparition progressive des cheminées, la tradition a évolué.

Comme les gens avaient des poêles ou des radiateurs, les bûches sont restées mais au lieu de les mettre dans une cheminée, on en prenait des plus petites qu’on plaçait au centre de la table. Parfois on les creusait pour y glisser des fruits secs, des friandises. C’est comme ça que de fil en aiguille, la bûche en bois s’est transformée en bûche-gâteau.

