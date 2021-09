Pâtisserie : les secrets de Cyril Lignac pour des cookies moelleux à l'intérieur

Lilou vit à Arcueil et demande à Cyril Lignac "comment bien réussir la cuisson des cookies" et "quel chocolat utiliser".

"Une fois qu'on a mélangé notre pâte à cookies, ce qui est essentiel, c'est de former un boudin. C'est-à-dire qu'on prend la pâte et on la roule comme si on faisait un pain", précise Cyril Lignac. Pour la réaliser il vous faut 120g de sucre cassonade, 120g de sucre, 300g de farine et 6g de levure. On ajoute 115g de beurre mou, un œuf et on met 190g de chocolat au lait et 190g de chocolat noir, des pistaches et des fruits secs. Mélangez le tout et formez un boudin.

"Ensuite, selon la taille du boudin, on va avoir la taille du cookie. Ce qui est génial avec le cookie, c'est qu'une fois qu'on a fait notre pâte, on en fait un peu plus (...) et le reste de la pâte je la mets dans du papier film et je la mets au congélateur", ajoute le chef.

Taillez alors des petites rondelles de pâte, puis déposez-les sur du papier sulfurisé et mettez-les à cuire au four pendant 15 minutes. "Un bon cookie, c'est un cookie croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur", détaille Cyril Lignac. Pour le chocolat, "j'aime bien mélanger chocolat au lait et chocolat noir", conseille le chef. Si vous êtes amateurs de chocolat noir, prenez 70% de cacao avec du guanaja, un assemblage de cacao de République Dominicaine ou du Ghana. Si vous faites des cookies pour des enfants, prenez plutôt du chocolat au lait un mélange des deux.